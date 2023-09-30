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18:00, 30 сентября 2023 года В орловских магазинах могут появиться витрины с местными продуктами Вопрос подняли на заседании правительства региона.



Фото их архива

В правительстве Орловской области обсудили вопрос создания региональной витрины отечественных производителей. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 29 сентября.



– В настоящее время в сетевых магазинах отсутствуют отдельные витрины с продуктами нашего региона. Дал поручение проработать вопрос о размещении витрины, на которой будет размещаться продукция наших отечественных производителей, - отметил губернатор.





Сергей Силаев



