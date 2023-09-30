Главная » Новости



15:00, 30 сентября 2023 года Орловцам рассказали, как сохранить правильную осанку Сколиоз начинается развиваться еще в начальной школе.







К окончанию средней школы заболевание встречается у 15-30% подростков. Каждому школьнику рассказывали, как нужно правильно сидеть за столом, как полезны занятия на турнике и шведской стенке. Однако эти правила соблюдают далеко не все.



– Они неправильно сидят, они неправильно держат портфели. Современные школьники проводят очень много времени в гаджетах и рождается такая патология, - рассказала врач-хирург консультативной поликлиники НКМЦ имени Круглой Улганум Королева.



О том, почему возникает сколиоз и как предупредить изменение осанки - в сюжете Елены Литинской.





Елена Литинская



