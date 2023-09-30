Главная » Новости



11:00, 30 сентября 2023 года Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем воссоединения новых регионов с Россией Памятная дата будет ежегодно отмечаться 30 сентября.



Фото: пресс-служба правительства региона

Сегодня мы встречаем первую годовщину этого по-настоящему исторического события – возвращения исконных российских земель, наших соотечественников в родную гавань. Самое главное – решение о воссоединении – это выстраданный, осознанный выбор миллионов людей, волеизъявление, направленное на желание жить и развиваться, вновь быть вместе с Россией.



Борьба за наше мирное и благополучное будущее продолжается. Агрессивным бесчеловечным планам коллективного запада Россия противопоставила мужество и доблесть героев специальной военной операции, наше единство, сплоченность и решимость идти до конца – до победы, отстоять священные рубежи Отечества, защитить наших людей, наше право достойную жизнь и свободный труд на родной земле.



Не прекращается волна народной помощи воинам Российской Армии, жителям героических новых российских территорий. В соответствии с подписанным соглашением, Орловская область оказывает всестороннюю поддержку Троицкому району Луганской Народной Республики.



Как и поколения наших предков, мы непреклонны в своем выборе отстоять суверенитет государства, защитить исторические границы, духовные ценности и единство Русского мира. Правда и справедливость – на нашей стороне! Победа будет за нами!



Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, благополучия, мира и новых свершений на благо нашей великой державы! С праздником!



А. Е. Клычков.



Губернатор Орловской области.





Сергей Силаев



