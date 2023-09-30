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10:21, 30 сентября 2023 года

В Орле прошла спортивная эстафета в память о Герое России Алексее Скворцове

Соревнование состоялось в центре города.

Фото: Юлия Опанасюк

В областном центре 30 сентября дали старт 33-й традиционной спортивной эстафете, посвященной памяти Героя России, милиционера, бойца ОМОН Алексея Скворцова и других сотрудников, погибших при исполнении воинского долга. Свои силы проверили 11 команд.

Участие в соревнованиях приняли сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, УФСИН, курсанты юридического института. Участники прошли полосу препятствий, где необходимо разобрать и собрать автомат, поднять гирю, проехать на роликах и велосипеде и пострелять в тире. Длина дистанции – 400 метров.

По итогам соревнований третье место заняли сотрудники МЧС, второе - УФСИН, а первое - курсанты юридического института МВД России имени Лукьянова.




Юлия Опанасюк
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