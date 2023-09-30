Главная » Новости



10:21, 30 сентября 2023 года В Орле прошла спортивная эстафета в память о Герое России Алексее Скворцове Соревнование состоялось в центре города.



Фото: Юлия Опанасюк

В областном центре 30 сентября дали старт 33-й традиционной спортивной эстафете, посвященной памяти Героя России, милиционера, бойца ОМОН Алексея Скворцова и других сотрудников, погибших при исполнении воинского долга. Свои силы проверили 11 команд.



Участие в соревнованиях приняли сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, УФСИН, курсанты юридического института. Участники прошли полосу препятствий, где необходимо разобрать и собрать автомат, поднять гирю, проехать на роликах и велосипеде и пострелять в тире. Длина дистанции – 400 метров.



По итогам соревнований третье место заняли сотрудники МЧС, второе - УФСИН, а первое - курсанты юридического института МВД России имени Лукьянова.









Юлия Опанасюк



