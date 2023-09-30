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9:00, 30 сентября 2023 года

Гранты от президентского фонда культурных инициатив получат проекты из 73 регионов

По итогам спецконкурса определено более 300 победителей.

Фото: президентский фонд культурных инициатив

По итогам специального конкурса грантовую поддержку президентского фонда культурных инициатив получат 303 проекта из 73 регионов страны. Заявки подавали 5147 команд из 85 регионов. Общий финансовый запрос составил 13,5 миллиарда рублей.

Среди лидеров по утвержденной сумме грантов – Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край, Иркутская область, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Республика Крым и Ставропольский край. Общая утвержденная сумма поддержки – 1,620 миллиарда рублей. Авторы проектов и партнеры готовы внести и привлечь 1,116 миллиарда рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению главы государства Владимира Путина. Идея была высказана 21 апреля 2021 года в ходе послания федеральному собранию.


Сергей Силаев
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