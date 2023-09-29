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21:30, 29 сентября 2023 года

В Орле отметят День воссоединения новых регионов с Россией

Праздник учредил глава государства Владимир Путин.

Фото из архива

В субботу, 30 сентября, по всей стране будут отмечать День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Ровно год назад в состав страны вошли четыре новых региона: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области.

Не обойдут стороной празднования и столицу Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 29 сентября.

Завтра будем отмечать год со дня исторической даты воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Большое мероприятие будет в Москве, но и у нас организованы локальные выставки и многое другое, - сказал Клычков.


Сергей Силаев
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