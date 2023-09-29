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20:44, 29 сентября 2023 года

Губернатор Клычков похвалил орловских футболистов

Ближайшая встреча у нашей команды запланирована на 30 сентября.

Фото из архива

Глава Орловской области Андрей Клычков во время вечернего эфира 29 сентября затронул футбольную тему. Губернатор напомнил, что 30 сентября ФК "Орел" сыграет матч с ближайшим преследователем по турнирной таблице – лискинским "Локомотивом".

Хочется им перед игрой сказать – вы большие молодцы. За этот короткий сезон перевернули футбольный мир, подарили огромный подарок нашим болельщикам. Это все благодаря вашим стараниям, вашей игре, - отметил Клычков.

Губернатор добавил, что команда прикладывает все усилия и чтобы получать победы, и чтобы в дальнейшем пройти во вторую лигу. Для этого необходимо либо выиграть кубок, матч за который состоится 18 октября в Орле, либо получить верхние строчки в первенстве СФФ "Центр".

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Сергей Силаев
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