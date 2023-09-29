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20:24, 29 сентября 2023 года Клычков планирует еще раз встретиться с Путиным Губернатор Орловской области желает обсудить с главой государства текущие вопросы.



Фото: пресс-служба Кремля

28 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в режиме видеосвязи с избранными главами регионов. На встрече присутствовали 26 губернаторов, в том числе Андрей Клычков. Глава государства поздравил коллег с успехов на выборах, после чего были проговорены общие моменты.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 29 сентября сообщил, что планирует еще раз встретиться с Владимиром Путиным. Клычков напишет обращение.



– Буду также писать обращение о том, чтобы назначили время встречи с президентом для обсуждения наших текущих вопросов, - заявил глава региона.





Сергей Силаев



