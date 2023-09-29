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20:00, 29 сентября 2023 года

Подростковая преступность возросла на 42% в Орле

Такие цифры озвучены на заседании комиссии по профилактике нарушений.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В администрации города Орла 29 сентября состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений. Основной темой стал вопрос профилактики правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности.

Исполняющая обязанности заместителя начальника УМВД России по городу Орлу Надежда Гришина доложила, что за восемь месяцев 2023 года число преступлений, совершенных на территории областной столицы, снизилось на 6,5%, а подростковая преступность возросла на 42%. При этом групповая преступность с участием подростков увеличилась почти в два раза, а количество преступлений, совершенных подростками в общественных местах, возросло с 10 до 19.

В истекшем периоде зарегистрирован рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Количество преступлений составило 1280, в том числе более 600 преступлений были совершены путем мошенничества, где основная часть потерпевших — люди пенсионного возраста, - цитирует пресс-служба мэрии Орла Надежду Гришину.


Сергей Силаев
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