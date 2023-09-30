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5:00, 30 сентября 2023 года Орловцам рассказали, как дистанционно записать ребенка в спортшколу На помощь придет портал Госуслуг.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Жители Орловской области могут записать ребенка в спортивную школу не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться сайтом Госуслуг. Это стало возможным благодаря государственной информационной системе "Физическая культура и спорт".



Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области, подача заявления бесплатна. Собирать документы не нужно, поскольку информация о ребенке автоматически загружается из аккаунта родителей.



В интернете можно выбрать и адрес спортивной школы. Подходящие учебные заведения неподалеку от дома будут подсвечены на карте.





Сергей Силаев



