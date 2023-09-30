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3:00, 30 сентября 2023 года

В Госдуму внесен законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году

Текст документа размещен в думской электронной базе.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Увеличение размера минимального размера оплаты труда составит 18,5%. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год вырастет до 47,7%, сообщает "Российская газета".

При установлении МРОТ исходят из величины медианной зарплаты за предыдущий год, то есть отталкиваются от показателя дохода, который получается одинаковое количество работников ( 50% получают ниже этого значения, а 50 - выше).

В 2023 году МРОТ был установлен в сумме 16 242 рубля. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что зарплаты после повышения МРОТ по стране вырастут более чем у пяти миллионов человек.


Сергей Силаев
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