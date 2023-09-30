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1:30, 30 сентября 2023 года Президент Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию На службу отправятся 130 тысяч человек.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Глава государства Владимир Путин 29 сентября подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



– Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 130 тысяч человек, - сказано в документе.



Весной 2023 года на военную службу в России было призвано 147 тысяч человек, осенью 2022 года – 120 тысяч. Повестки будут приходить в бумажной форме, сообщил ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Электронные повестки будут только дублировать письменные.





Сергей Силаев



