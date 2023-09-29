В Орле выбрали победителя программы "Мама – предприниматель"
Обладательницей гранта в размере 100 тысяч рублей стала Алевтина Павлова.
22 сентября состоялся финал регионального этапа программы "Мама – предприниматель". В Орловской области программа реализовывалась впервые в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Изначально было подано 37 заявок, 25 участниц прошли обучение, 23 защищали проект перед экспертами. Победительница Алевтина Павлова получила 100 тысяч рублей и с идеей питомника для цветов. Орловчанка рассказала, что будет развивать проект дальше. Подробности – в сюжете Эльзы Ахмедбековой.