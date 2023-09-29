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18:30, 29 сентября 2023 года В Орле чествовали работников колледжей и техникумов Торжество прошло во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.



Фото: архив "Вести-Орел"

2 октября в России отметят День среднего профессионального образования. В преддверии профессионального праздника лучших работников колледжей и техникумов чествовали во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.



Как сообщает региональный информационный портал, нагрудным знаком "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" были награждены преподаватель Орловского техникума технологии и предпринимательства имени Русанова Ирина Пророкова и преподаватель Орловского технологического техникума Александр Серов.



Почетную грамоту Минпросвещения РФ получили мастер производственного обучения Орловского техникума сферы услуг Ирина Багрянцева, руководитель филиала №1 Орловского техникума агротехнологий и транспорта Оксана Бахтина, замдиректора Глазуновского сельскохозяйственного техникума Татьяна Белевская, заведующая методическим кабинетом Орловского реставрационно-строительного техникума Виктория Сидякина.



Также были вручены нагрудные знаки "Почетный наставник", "За верность профессии", "Молодость и профессионализм", почетные грамоты и благодарности губернатора Орловской области, награды орловского облсовета.





Артем Ежаков



