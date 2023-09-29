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17:30, 29 сентября 2023 года В Орловской области на обочине нашли пакет с тремя револьверами Находку сделали под Ливнами.



Фото: архив "Вести-Орел"

40-летний житель Ливен принес в Росгвардию пакет с тремя револьверами. Находку мужчина сделал по пути на охоту. Пакет лежал в траве возле трассы "Ливны — Красная заря". После осмотра специалисты предположили, что ливенец принес им один газовый и два стартовых револьвера отечественного производства.



Мужчина получит денежное вознаграждение. Ее размер будет зависеть от результатов оружейной экспертизы.





Артем Ежаков



