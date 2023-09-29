Главная » Новости



14:30, 29 сентября 2023 года В Орле запретят движение и стоянку для авто 30 сентября Ограничения коснутся нескольких участков.



Фото из архива

В связи с проведением служебно-спортивной эстафеты 30 сентября в Орле с 00.00 до 11.30 запретят стоянку машин на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до Красноармейской.



Также запрет на движение с 8.00 до 11.30 будет действовать на следующих участках:

- по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Красноармейской;

- по улице Гурьева от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького;

- по улице Пионерская от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького;

- по улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького;

- по улице Максима Горького от улицы Брестской до площади Ленина.



Также с 8.00 до 11.30 объезд закрытого участка по Пионерской улице от Октябрьской до Максима Горького троллейбусу будут осуществлять следующим образом:

- маршрут №2 "санаторий Лесной — з-д Текмаш - санаторий Лесной";

- маршрут №6 "Автовокзал - улица Полесская - б-ца Семашко - улица Октябрьская — Автовокзал".



По информации пресс-службы городской администрации, маршрут №4 "Автовокзал - больница им. Семашко" будет работать без изменений. Маршрут №7 "Переулок Южный - автовокзал" в указанные часы будет осуществлять движение от автовокзала по улицы Полесская - Наугорское шоссе - улица Лескова - улица Тургенева - Автовокзал".





Сергей Силаев



