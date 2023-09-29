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14:30, 29 сентября 2023 года

В Орле запретят движение и стоянку для авто 30 сентября

Ограничения коснутся нескольких участков.

Фото из архива

В связи с проведением служебно-спортивной эстафеты 30 сентября в Орле с 00.00 до 11.30 запретят стоянку машин на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до Красноармейской.

Также запрет на движение с 8.00 до 11.30 будет действовать на следующих участках:
- по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Красноармейской;
- по улице Гурьева от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького;
- по улице Пионерская от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького;
- по улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького;
- по улице Максима Горького от улицы Брестской до площади Ленина.

Также с 8.00 до 11.30 объезд закрытого участка по Пионерской улице от Октябрьской до Максима Горького троллейбусу будут осуществлять следующим образом:
- маршрут №2 "санаторий Лесной — з-д Текмаш - санаторий Лесной";
- маршрут №6 "Автовокзал - улица Полесская - б-ца Семашко - улица Октябрьская — Автовокзал".

По информации пресс-службы городской администрации, маршрут №4 "Автовокзал - больница им. Семашко" будет работать без изменений. Маршрут №7 "Переулок Южный - автовокзал" в указанные часы будет осуществлять движение от автовокзала по улицы Полесская - Наугорское шоссе - улица Лескова - улица Тургенева - Автовокзал".


Сергей Силаев
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