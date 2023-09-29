Главная » Новости



14:04, 29 сентября 2023 года Сбитый грузовиком в Орле трехлетний ребенок покинул детсад через открытые ворота Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле продолжают выяснять обстоятельства того, как 28 сентября трехлетний ребенок сам покинул территорию детского сада №31, а позднее был сбит грузовиком на Московском шоссе. С черепно-мозговой травмой мальчика доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести и в реанимационных мероприятиях не нуждается. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, возбуждено уголовное дело о халатности. В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования ребенка. В рамках расследования предварительно установлено, что ребенок ушел из детсада через открытые ворота.

"Проводятся следственные действия: осмотры места происшествия и видеозаписей с видеокомплексов наружного наблюдения, выемки, допросы свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз", – сообщили в следственном комитете.





Артем Ежаков



