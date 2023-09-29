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13:33, 29 сентября 2023 года Видео: сбитый накануне в Орле трехлетний мальчик покидает детский сад ЧП произошло 28 сентября.



Видео: СК России

Следственный комитет опубликовал кадры того, как 28 сентября трехлетний мальчик сам покидает территорию детского сада №31 в Орле. В районе полудня на Московском шоссе его собьет грузовик. Ребенка с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести и в реанимационных мероприятиях не нуждается.



Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности. В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования ребенка.





