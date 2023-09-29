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18:00, 29 сентября 2023 года У студентов Орловского автодорожного техникума не будет проблем с поиском работы С первого курса в рамках учебного кластера в их подготовке будут участвовать работодатели.







В начале учебного года в Орле дали старт работе учебного кластера. Он создан на базе автодорожного техникума и интегрирует сразу несколько колледжей и предприятий.



В колледже уже идет ремонт помещений. Образовательные программы тоже обновят. Процесс идет на средства выигранного гранта от Минпросвещения РФ – это 60,5 миллиона рублей.



Важнейшим результатом работы кластера будет полное трудоустройство студентов. Уже с первого курса работодатель участвует в их подготовке.



Сегодня в техникуме учатся полторы тысячи студентов. Это будущие водители, автомеханики и монтажники. Новые учебные лаборатории служить будут не только им, но и ребятам из других ссузов.





Антон Сорокин



