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17:00, 29 сентября 2023 года

Орловские хирурги выполнили сразу несколько уникальных операций

Результат – спасенные жизни.



Сразу несколько уникальных операций выполнили сосудистые хирурги Орловской областной клинической больницы. Малотравматичные вмешательства под контролем рентгена стали востребованы во многих медицинских специализациях, причем в самых критических ситуациях.

Семь месяцев Татьяна Чернухина отказывалась от еды. После приема пищи наступали страшные боли. Причиной патологии оказалась непроходимость сосудов кишечника. После операции боль прекратилась сразу. Экстренно такое вмешательство выполняли уже дважды, а плановое было сделано впервые.

Недавно в ООКБ впервые провели операцию по гидроцефалии. Традиционный метод, что бывает крайне редко, не сработал – пришлось менять подход. Хирурги удалили не сработавший шунт из брюшной полости и установили другой в область сердца, куда тоже возможен отток ликвора.


Елена Литинская
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