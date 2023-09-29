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14:00, 29 сентября 2023 года В Орле появится сквер Героев Первой мировой войны Решение принято в ходе сессии горсовета 29 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле появится сквер Героев Первой мировой войны. Решение сегодня единогласно утвердили на сессии депутаты горсовета.



В конце XIX века на перекрестке нынешнего Наугорского шоссе и Ипподромного переулка открыли кладбище, где позднее хоронили участников Первой Мировой войны. В 1971 году из-за возведения Орловского завода научных приборов часть захоронений была перенесена. В 1999 году здесь установили памятный знак в честь воинов. Этот уголок и будет сквером Героев Первой мировой войны.





Артем Ежаков



