Главная » Новости



19:00, 29 сентября 2023 года Орловцам рассказали, в каких случаях татуировка может спасти жизнь О рисунках на теле ГТРК "Орел" побеседовала с врачом областного кожвендиспансера Натальей Якушкиной.







У врачей неоднозначное мнений о татуировках. После их нанесения могут быть осложнения: занесение инфекции и аллергии со всеми вытекающими последствиями – рубцы, нагноения и так далее. Есть риск рака кожи и даже астмы.



Если татуировку сделать очень хочется, то к ней надо подойти ответственно – посетить терапевта, сдать общий анализ крови, чтобы исключить системные заболевания, провериться на ВИЧ, гепатиты, сифилис. Важно удостовериться, чтобы у тату-салона были все нужные сертификаты и лицензии.



У татуировок есть польза. Например, люди с сахарным диабетом могут нанести на тело аббревиатуру болезни на латинском или английском языках – это может спасти им жизнь. Если у человека стоит кардиостимулятор – в этом случае тату с ним также понадобится в чрезвычайной ситуации. Такая же ситуация с группой крови и резусом. У людей есть аллергия на препараты – их названия на коже на указанных выше языках будут полезны в случае необходимости медицинской помощи.





Татьяна Тимохина



