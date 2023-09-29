Орловчанка отправится на службу в отдельный медбатальон в ЛНР
Девушка заключила контракт с ВС РФ.
Фото: Леонид Музалевский
В Орловской области девушка заключила контракт с армией и будет выполнять задачи в зоне СВО. Служить будет в отдельном медбатальоне в ЛНР, где спасают жизни бойцов и делают уникальные операции, однако терапевтов не хватает. Именно такая специальность у Елены, пять лет она проработала в Покровской ЦРБ. Дома орловчанку будет ждать девятилетний сын.
С девушкой встретился председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и передал ей икону "Образ Господа Вседержителя".
Елена с первого дня СВО занималась сбором и доставкой гуманитарных грузов как бойцов, так и для мирных жителей. Взяла персональное шефство над двумя детскими реабилитационными центрами.