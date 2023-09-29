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13:30, 29 сентября 2023 года

Орловчанка отправится на службу в отдельный медбатальон в ЛНР

Девушка заключила контракт с ВС РФ.

Фото: Леонид Музалевский

В Орловской области девушка заключила контракт с армией и будет выполнять задачи в зоне СВО. Служить будет в отдельном медбатальоне в ЛНР, где спасают жизни бойцов и делают уникальные операции, однако терапевтов не хватает. Именно такая специальность у Елены, пять лет она проработала в Покровской ЦРБ. Дома орловчанку будет ждать девятилетний сын. 

С девушкой встретился председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и передал ей икону "Образ Господа Вседержителя".

Елена с первого дня СВО занималась сбором и доставкой гуманитарных грузов как бойцов, так и для мирных жителей. Взяла персональное шефство над двумя детскими реабилитационными центрами.


Артем Ежаков
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