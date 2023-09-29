Орловский театр "Русский стиль" откроет юбилейный сезон
Театр открыл свои двери зрителю в 1994-м году.
29 сентября самый молодой театр Орла – "Русский стиль" – открывает 30-й сезон. Артистов ждет много новых интересных театральных постановок, фестивалей и гастролей.
Театр открыл свои двери зрителю в 1994-м году. Все началось с "Золотого ключика". Именно со сказки стартовал первый сезон "Русского стиля". Артисты сразу принялись за работу. Труппа сыграла 150 выездных спектаклей и 40 концертных программ.