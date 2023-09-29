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13:00, 29 сентября 2023 года

Владимир Круглый и Георгий Золотарев стали Почетными гражданами Орла

Церемония вручения знаков отличия прошла в мэрии.

Фото: архив "Вести-Орел"

Депутаты горсовета Орла ранее присвоили звания "Почетный гражданин города Орла" председателю Совета директоров АО "Орелтекмаш" Георгию Золотареву и бывшему сенатору РФ Владимиру Круглому. В городскую Книгу Почета внесены имена директора Орловского книжного издательства "Вешние воды" Александра Лысенко и гендиректора ООО "Орловский Бумажный Комбинат" Виктора Перелыгина.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, 29 сентября в ходе торжественной церемонии почетным орловцам вручили нагрудные знаки, дипломы о присвоении званий, почетные ленты и удостоверения.


Артем Ежаков
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