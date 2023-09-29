Орловец открутил сушилку в гипермаркете и попытался с ней уйти
Воровство этих приборов распространилось в России.
Фото: архив "Вести-Орел"
В гипермаркете на Наугорском шоссе задержали 33-летнего орловца, открутившего сушилку для рук и попытавшегося ее унести. Заметивший преступление персонал вызвал росгвардейцев. Молодого человека передали полицейским.
Как сообщили в Росгвардии, воровство сушилок для рук из магазинов и кафе распространено во многих городах. Стоимость электроприборов начинается от 50 тысяч рублей.