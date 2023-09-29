Главная » Новости



12:30, 29 сентября 2023 года Орловец открутил сушилку в гипермаркете и попытался с ней уйти Воровство этих приборов распространилось в России.



Фото: архив "Вести-Орел"

В гипермаркете на Наугорском шоссе задержали 33-летнего орловца, открутившего сушилку для рук и попытавшегося ее унести. Заметивший преступление персонал вызвал росгвардейцев. Молодого человека передали полицейским.



Как сообщили в Росгвардии, воровство сушилок для рук из магазинов и кафе распространено во многих городах. Стоимость электроприборов начинается от 50 тысяч рублей.





