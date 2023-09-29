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11:30, 29 сентября 2023 года На Орловщине подтвердились два случая бешенства Болезнь зафиксировали в двух районах области.



Фото: архив "Вести-Орел"

За восемь месяцев текущего года в Орловской области зафиксировали два случая бешенства среди животных – на территориях Колпнянского и Свердловского районов. В прошлом году их не было. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ситуация по бешенству в регионе благополучная, очаги болезни с вовлечением людей не зарегистрированы.



За антирабической помощью в январе – августе к медикам пришли 1556 человек, что на 8,8 процента ниже цифры прошлого года. От агрессивного поведения безнадзорных животных пострадали и обратились в больницы 609 человек.





Артем Ежаков



