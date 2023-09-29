В Орловской области снова искали заплутавших грибников
В последнее время вызовы на поиск пропавших в лесах приходят в МЧС практически ежедневно.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
28 сентября в седьмом часу вечера на телефон «122» поступил звонок от двух пропавших грибников. Мужчины ушли в лес недалеко от поселка Лесничество Шаблыкинского района. Они постоянно держали связь с диспетчером и были благополучно найдены и выведены из леса.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, в последнее время вызовы на поиск пропавших в лесах приходят им почти ежедневно. Спасатели рекомендуют грибникам предупреждать родственников или друзей перед походами в лес, а также брать с собой яркую одежду, заряженный телефон, еду и воду.