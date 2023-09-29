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9:30, 29 сентября 2023 года В Орловской области снова искали заплутавших грибников В последнее время вызовы на поиск пропавших в лесах приходят в МЧС практически ежедневно.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

28 сентября в седьмом часу вечера на телефон «122» поступил звонок от двух пропавших грибников. Мужчины ушли в лес недалеко от поселка Лесничество Шаблыкинского района. Они постоянно держали связь с диспетчером и были благополучно найдены и выведены из леса.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, в последнее время вызовы на поиск пропавших в лесах приходят им почти ежедневно. Спасатели рекомендуют грибникам предупреждать родственников или друзей перед походами в лес, а также брать с собой яркую одежду, заряженный телефон, еду и воду.



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Артем Ежаков



