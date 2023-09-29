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10:00, 29 сентября 2023 года

Орловчанка пополнила счета мошенников на миллион рублей

Жертвами мошенников за несколько дней стали несколько жителей региона.

Фото: архив "Вести-Орел"

За два дня еще несколько орловцев разных возрастов пострадали от телефонного мошенничества. Схема во всех случаях была одинаковой – жертве сообщали о том, что на ее имя якобы берут кредит, поэтому им самим нужно внести деньги на "безопасные" счета.

Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленники вытянули из жителей региона от нескольких десятков тысяч до более миллиона рублей. Пострадали три жительницы Советского и одна жительница Железнодорожного района города Орла, несколько человек обратились в ОП № 2 по Заводскому району.
По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Как не стать жертвой мошенников, ранее в интервью ГТРК "Орел" рассказал управляющий отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский.

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Артем Ежаков
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