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10:00, 29 сентября 2023 года Орловчанка пополнила счета мошенников на миллион рублей Жертвами мошенников за несколько дней стали несколько жителей региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

За два дня еще несколько орловцев разных возрастов пострадали от телефонного мошенничества. Схема во всех случаях была одинаковой – жертве сообщали о том, что на ее имя якобы берут кредит, поэтому им самим нужно внести деньги на "безопасные" счета.



Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленники вытянули из жителей региона от нескольких десятков тысяч до более миллиона рублей. Пострадали три жительницы Советского и одна жительница Железнодорожного района города Орла, несколько человек обратились в ОП № 2 по Заводскому району.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.



Как не стать жертвой мошенников, ранее в интервью ГТРК "Орел" рассказал управляющий отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский.



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Артем Ежаков



