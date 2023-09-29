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9:00, 29 сентября 2023 года Сбитый в Орле трехлетний мальчик находится в состоянии средней тяжести Об этом рассказали в НКМЦ имени Круглой.





В Орле продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП на Московском шоссе 28 сентября. Напомним, что трехлетний воспитанник детского сада №31, который, по предварительным данным, остался без присмотра, просочился через прутья забора и позднее попал на проезжую часть, где был сбит грузовиком.



Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Как рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи НКМЦ имени Круглой Виктор Сауткин, маленький пациент находится в состоянии средней тяжести и в реанимационных мероприятиях не нуждается. Мальчик находится в отделении травматологии.



Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности. В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах травмирования ребенка.





