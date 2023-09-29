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6:00, 29 сентября 2023 года

Народные приметы: почему 29 сентября нельзя делать маникюр

По народному календарю 29 сентября 2023 года отмечается день Ефимии

Фото их архива

Православная церковь 29 сентября вспоминает святую Евфимию Всехвальную, жившую на рубеже третьего и четвертого веков в Халкидоне.

Что можно делать в этот день:

⁃ Наши предки традиционно подавали на стол птицу, например, утку или курицу. Считалось, что есть курицу в этот день к удаче;
⁃ Нужно ходить в баню. Согласно поверьям, посещение парной в эту дату поможет не болеть целый год.

Что нельзя делать в этот день:
⁃ Нельзя стричь ногти, делать маникюр и педикюр – к болезни;
⁃ Нельзя ловить, а также употреблять в пищу рыбу. К плохим новостям, раскрытию страшной тайны;
⁃ Данный день считается неблагоприятным для совершения переезда или начала долгой поездки.


Александра Бахтина
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