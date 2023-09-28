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21:00, 28 сентября 2023 года Орловцы рассказали, в какие кружки водят своих детей Юные жители региона занимаются спортом, рукоделием, танцами и не только.







Во дворце пионеров имени Гагарина занимается 7,5 тысячи ребят. Реализуется более 80 образовательных программ: от художественной до технической направленности. Бесплатные места есть везде.



Платить за дополнительное образование готовы не все родители. Например, ногодетная мама Янина Зайцева предпочитает бесплатные кружки. Главное - вовремя зарегистрировать детей в "Навигаторе 57".



Чем сегодня желают заниматься дети, и как родители выбирают кружки, выясняла Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина



