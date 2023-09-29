Орловские футболистки проведут две игры за два дня
Встречи станут домашними.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Футболистки Орловского государственного университета проведут домашние игры чемпионата России по мини-футболу 29 и 30 сентября. Орловчанки примут на своей площадке столичный "Мосполитех". В пятницу, 29 сентября, игра начнется в 18:00, в субботу, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 12:30.
Напомним, первый тур наша команда провела на выезде. Один из матчей с нижегородской "Норманочкой" завершился вничью 2:2, вторую встречу орловчанки проиграли со счетом 0:3.