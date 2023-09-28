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20:00, 28 сентября 2023 года В Орловской области ожидают чрезвычайную пожарную опасность Местных жителей призывают быть осторожнее с огнем.



Фото из архива

Предупреждение об опасном явлении опубликовал Орловский гидрометцентр. На территории региона 29 сентября местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В связи со скоростью ветра до 10 м/с, существует вероятность увеличения количества термических точек в результате палов сухой травы, деревьев и бытового мусора.



Повышается риск возникновения отдельных очагов природных пожаров и их перехода на жилые постройки. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий можно обращаться в главное управление МЧС России по Орловской области по телефонам: 8 (4862) 44-98-60, 43-09-45, 43-37-36.



Ранее в регионе ввели особый противопожарный режим. Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.





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Сергей Силаев



