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8:00, 29 сентября 2023 года За неделю в Орловской области на нацпроекты потратили более 800 миллионов рублей Большая часть средств направлена на создание индустриального парка "Регион 57".



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Информацию озвучили на совещании с главами муниципалитетов, которое провел губернатор Андрей Клычков 28 сентября. С 21 сентября по 28 сентября расходы на национальные проекты составили 804 миллиона рублей. Большая часть – 505 миллионов рублей – направлена на создание индустриального парка "Регион 57".



По информации пресс-службы правительства региона, средства перечислены на реконструкцию Красного моста в Орле, оснащение оборудованием медучреждений, благоустройство дворов и общественных территорий, обновление материально-технической базы по проекту "Успех каждого ребенка" и установку кнопки вызова в рамках проекта "Туризм".



Все выделенные средства на национальные проекты уже освоены в 13 районах Орловской области. По состоянию на 28 сентября на эти цели потрачено 6,2 миллиарда рублей.





Сергей Силаев



