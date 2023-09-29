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1:30, 29 сентября 2023 года

Почти 200 многоквартирных домов отремонтируют на Орловщине в 2023 году

Ход работ обсудили 28 сентября на совещании губернатора с главами районов.

Фото: департамент ЖКХ Орловской области

Ход реализации капремонта в многоквартирных домах Орловской области рассмотрели на совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Андрей Клычков. Всего на программу 2023 года направлено более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо комплексного капитального ремонта мы продолжаем ремонт крыш и замену лифтового оборудования. Все эти вопросы имеют большую социальную значимость. В ходе рабочих поездок в районы, общения с жителями – они постоянно в центре внимания, - отметил Андрей Клычков.

Подпрограмма комплексного капремонта домов в 2023 году предусматривает ремонт 91 многоквартирного дома на сумму более 750 миллионов рублей. Также в планах обновить досрочно 78 крыш на сумму 389,6 миллиона рублей. Работы завершены на 64 объектах, остальные находятся в высокой степени готовности, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по краткосрочному плану капремонта 2024 года. Уже законтрактовано 35 крыш или 60% от плана. Действующая редакция областной программы капитального ремонта рассчитана до 2044 года и включает в себя 4355 многоквартирных домов.


Сергей Силаев
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