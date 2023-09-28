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15:05, 28 сентября 2023 года

Президент Путин провел встречу с избранными главами регионов

В ней принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Видео: пресс-служба Кремля

Высшие должностные лица субъектов РФ пообщались с главой государства в режиме видеоконференции 28 сентября. В ней приняли участие 26 избранных губернаторов, в том числе Андрей Клычков. Глава государства поздравил коллег с успехом на выборах, которые прошли честно, открыто и в конкурентной борьбе.

Прежде всего хочу поздравить вас с успехом на выборах. Вы все показали достойные, убедительные результаты. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях, - отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что высокий уровень доверия – это большая ответственность. Глава государства рассчитывает, что губернаторы будут открыты к прямому и честному диалогу с людьми.


Сергей Силаев
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