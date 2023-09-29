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3:00, 29 сентября 2023 года На Орловщине выявили около сотни коррупционных преступлений Теме борьбы с ними посвятили координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

За шесть месяцев этого года в Орловской области выявлено 97 преступлений коррупционной направленности. Цифра прозвучала на координационном совещании руководителей правоохранительного блока региона. Приговоры вынесены по 21 делу, столько же людей осуждены.



Как сообщили в прокуратуре области, в рамках расследованиях коррупционных уголовных дел внесено 77 актов реагирования об устранении нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 25 должностных лиц.





Артем Ежаков



