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12:30, 28 сентября 2023 года Подрядчика попросили ускорить ремонт улицы Комсомольской в Орле Накануне на объекте побывал мэр Юрий Парахин.



Фото: Юрий Парахин

В Орле продолжается ремонт улицы Комсомольской. 27 сентября на объекте с инспекцией побывал мэр Юрий Парахин. Градоначальник отметил слова горожан о преображении улицы, но отметил неудобства в связи с благоустройством тропинок.

"Подрядчику указано ускориться, не уходить с ремонтом в затяжные дожди", – заявил мэр. Комсомольскую хотят благоустроить комплексно. Сейчас городские власти договариваются с владельцами хозсубъектов о приведении фасадов зданий к единообразному и лаконичному стилю.





Артем Ежаков



