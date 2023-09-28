Подрядчика попросили ускорить ремонт улицы Комсомольской в Орле
Накануне на объекте побывал мэр Юрий Парахин.
Фото: Юрий Парахин
В Орле продолжается ремонт улицы Комсомольской. 27 сентября на объекте с инспекцией побывал мэр Юрий Парахин. Градоначальник отметил слова горожан о преображении улицы, но отметил неудобства в связи с благоустройством тропинок.
"Подрядчику указано ускориться, не уходить с ремонтом в затяжные дожди", – заявил мэр.
Комсомольскую хотят благоустроить комплексно. Сейчас городские власти договариваются с владельцами хозсубъектов о приведении фасадов зданий к единообразному и лаконичному стилю.