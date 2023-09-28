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14:30, 28 сентября 2023 года Под Орлом накрыли плантацию конопли Незаконное культивирование наркосодержащих растений вменяют 43-летнему мужчине.



Фото: архив "Вести-Орел"

В одной из лесополос Орловского муниципального округа полицейские нашли незаконную плантацию конопли. Оперативники изъяли 110 кустов наркосодержащего растения. Масса изъятого "дурмана" в пересчете на сухой вес превысила 2,2 килограмма, сообщили в региональном УМВД.



По подозрению в незаконном культивировании конопли задержан 43-летний мужчина. Плантацию он разбил для себя.



Орловцу грозит штраф в размере до 300 тысяч, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.





Артем Ежаков



