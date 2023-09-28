В Орловской области вводится особый противопожарный режим

С 29 сентября на территории Орловщины вводится особый противопожарный режим. Распоряжение подписано губернатором Андреем Клычковым.
Решение обусловлено повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них. Управлению лесами региона поручено ограничить в лесах пребывание граждан, въезд машин, проведение некоторых работ. Также нужно обновить просеки и противопожарные минерализованные полосы.
Напомним, что во время действия особого противопожарного режима штрафы за поджоги мусора и растительности возрастают.