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16:00, 28 сентября 2023 года На Орловщине молодому поколению рассказывают о подвиге воинов-катуковцев Советские и немецкие войска сошлись в бою под Мценском.







В октябре 1941-го года четвертая танковая бригада полковника Катукова приостановила наступление немецких войск на Москву. Бои прошли у села Первый Воин. Вместо блицкрига оккупанты смогли пройти лишь 60 километров.



В рамках проекта "Историческая память" детям рассказывают о подвиге воинов-катуковцев. Ребята узнают детали сражения, которых нет в учебниках.



В окрестностях села продолжаются поисковые работы. Совсем скоро стартует десятая экспедиция. За прошлые "Вахты памяти" поисковикам удалось обнаружить и перезахоронить останки 32-х советских воинов.





Антон Сорокин



