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15:00, 28 сентября 2023 года Колпнянские школьники обучатся домоводству на новом оборудовании В местный лицей купили швейные машины, а инструменты также инструменты и станки.







В Колпнянском лицее появилось новое оборудование для уроков труда: семь швейных машинок для девочек, инструменты и станки для работы с деревом для мальчиков. Все уже распаковали и установили.



Мастерские для занятий тоже отремонтировали. Двери в них откроют во второй и третьей четверти. Сейчас ребята трудятся на огороде – осваивают сельскохозяйственное дело.





Эльза Ахмедбекова



