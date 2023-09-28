На Орловской ТЭЦ начали ремонт первого энергоблока
Завершить обслуживание агрегата планируется в октябре.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловской ТЭЦ начался плановый ремонт энергоблока №1 мощностью 110 МВт. На это направили свыше 12 миллионов рублей, сообщили в ПАО "Квадра". В компании заверили, что работа не затронет энергоснабжение потребителей.
"Специалисты выполнят химическую очистку и ремонт теплообменной аппаратуры. Также энергетики проведут контроль состояния металла основных элементов котлоагрегата", – сообщили в ПАО "Квадра".