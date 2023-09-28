Брянчанка встретит совершеннолетие в колонии за попытку сбыта наркотиков в Орле

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14:00, 28 сентября 2023 года
Брянчанка встретит совершеннолетие в колонии за попытку сбыта наркотиков в ОрлеДевушка осуждена на четыре с половиной года заключения.
Фото: СУ СК России по Орловской области
Суд в Орле приговорил 17-летнюю жительницу Брянской области к трем с половиной годам колонии общего режима за попытку распространения наркотиков.
В апреле девушку с запрещенным веществом задержали в гаражном кооперативе Заводского района. Часть "зелья" она успела разложить по тайникам, сообщили в СУ СК России по Орловской области.
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