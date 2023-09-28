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14:00, 28 сентября 2023 года Брянчанка встретит совершеннолетие в колонии за попытку сбыта наркотиков в Орле Девушка осуждена на четыре с половиной года заключения.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Суд в Орле приговорил 17-летнюю жительницу Брянской области к трем с половиной годам колонии общего режима за попытку распространения наркотиков.



В апреле девушку с запрещенным веществом задержали в гаражном кооперативе Заводского района. Часть "зелья" она успела разложить по тайникам, сообщили в СУ СК России по Орловской области.





