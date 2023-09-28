Главная » Новости



12:00, 28 сентября 2023 года Орловские студенты-медики соревновались в профмастерстве В регионе идет чемпионат "Абилимпикс".







В Орловской области проходит отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Для студентов это хорошая возможность показать свои способности и возможности, представить себя как специалиста будущим работодателям. Свои умения показали и студенты-медики.



В копилке медицинского колледжа уже есть три медали – две бронзовые и одна золотая. Победителей "Абилимпикс" ждут профессиональные стажировки и денежные сертификаты.





Владимир Маряшин



