Орловские студенты-медики соревновались в профмастерстве
В регионе идет чемпионат "Абилимпикс".
В Орловской области проходит отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Для студентов это хорошая возможность показать свои способности и возможности, представить себя как специалиста будущим работодателям. Свои умения показали и студенты-медики.
В копилке медицинского колледжа уже есть три медали – две бронзовые и одна золотая. Победителей "Абилимпикс" ждут профессиональные стажировки и денежные сертификаты.