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11:00, 28 сентября 2023 года

Орловским школьникам объяснили правила трех "Н"

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" проводит уроки безопасности.



"Никогда ни с кем не уходить" и "Остановиться, оглядеться, окрикнуть". Это основные правила безопасности для детей. Их волонтеры отряда "ЛизаАлерт" рассказали в школе-интернате для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Ребята узнали, что делать, если потерялся или к ним подошел незнакомец и просит пойти с ним.

У поисковиков существуют также беседы для подростков в возрасте от 14 до 18 лет и от 10 до 13 лет. Это особая категория, с кем надо говорить иначе, чем с маленькими детьми.

Организовать лекцию по безопасности можно в любой школе и детском саду – достаточно обратиться на горячую линию отряда "ЛизаАлерт".

В этом году орловским поисковикам потупило 18 заявок о пропаже детей. Все найдены живыми.


Мария Семак
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