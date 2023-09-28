Главная » Новости



11:00, 28 сентября 2023 года Орловским школьникам объяснили правила трех "Н" Поисковый отряд "ЛизаАлерт" проводит уроки безопасности.







"Никогда ни с кем не уходить" и "Остановиться, оглядеться, окрикнуть". Это основные правила безопасности для детей. Их волонтеры отряда "ЛизаАлерт" рассказали в школе-интернате для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Ребята узнали, что делать, если потерялся или к ним подошел незнакомец и просит пойти с ним.



У поисковиков существуют также беседы для подростков в возрасте от 14 до 18 лет и от 10 до 13 лет. Это особая категория, с кем надо говорить иначе, чем с маленькими детьми.



Организовать лекцию по безопасности можно в любой школе и детском саду – достаточно обратиться на горячую линию отряда "ЛизаАлерт".



В этом году орловским поисковикам потупило 18 заявок о пропаже детей. Все найдены живыми.





Мария Семак



