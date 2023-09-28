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10:30, 28 сентября 2023 года Покровские медики спасли орловца с острым инфарктом миокарда Помогла процедура тромболизиса.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Покровские медики в третий раз за год применили процедуру тромболизиса для спасения человека – пациенту вводят препараты растворяющие тромб. Критически важно начать процедуру в течение часа.



30 августа медики доставили в Покровскую ЦРБ пациента, потерявшего сознание на рыночной площади. Осмотр и ЭКГ показали острый инфаркт миокарда. Тромболизис помог стабилизировать состояние пациента и передать его в областную клиническую больницу.



Как сообщает регдепартамент здравоохранения, сохранить жизнь пациенту смогла команда фельдшеров скорой помощи Константина Лимина и Сергея Кириллова, а также врачей Галины Сергеевой, Надежды Стеблецовой и Александра Неплюхина.





Артем Ежаков



