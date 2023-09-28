Покровские медики спасли орловца с острым инфарктом миокарда
Помогла процедура тромболизиса.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Покровские медики в третий раз за год применили процедуру тромболизиса для спасения человека – пациенту вводят препараты растворяющие тромб. Критически важно начать процедуру в течение часа.
30 августа медики доставили в Покровскую ЦРБ пациента, потерявшего сознание на рыночной площади. Осмотр и ЭКГ показали острый инфаркт миокарда. Тромболизис помог стабилизировать состояние пациента и передать его в областную клиническую больницу.
Как сообщает регдепартамент здравоохранения, сохранить жизнь пациенту смогла команда фельдшеров скорой помощи Константина Лимина и Сергея Кириллова, а также врачей Галины Сергеевой, Надежды Стеблецовой и Александра Неплюхина.