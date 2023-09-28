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11:30, 28 сентября 2023 года Финансирование дорожного ремонта в Орловской области превысит 5,5 миллиарда рублей Такая сумма заложена на следующий год.



Фото: архив "Вести-Орел"

На ремонт дорог в Орловской области в 2024-м году выделят более 5,5 миллиарда рублей. Такая сумма уже заложена в бюджет будущего года. Об этом в интервью "Вестям" рассказал заместитель губернатора по планированию экономике и финансам Вадим Тарасов.

"Уверен, что сумма будет добавляться. Большая часть, конечно, пойдет в город Орел. Более чем в два раза с 2018-го года мы увеличили финансирование дорожного строительства именно в областной столице. Но и интересы других районов в бюджете будут учтены. Конкретно распределением межбюджетных трансфертов будет заниматься департамент дорожного строительства", – заявил Вадим Тарасов.





