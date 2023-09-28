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19:30, 28 сентября 2023 года Пожилой муромлянин устроил разборки в орловском буфете Пенсионеру не понравилось обслуживание.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле на улице Привокзальной в буфете задержали 66-летнего муромлянина. Пенсионер остался недоволен обслуживанием, начал браниться и решил применить силу.

"Оказалось, что с собой он прихватил слесарно-монтажный инструмент, который изъяли своевременно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны", – сообщили в Росгвардии. Дебошира задержали и передали полицейским.



В этом году в Северном и Железнодорожном районах Орла росгвардейцы задержали более 140 граждан.





Артем Ежаков



